Intesa Sanpaolo krikt winst verder op

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Intesa Sanpaolo heeft 2019 afgesloten met meer winst dan een jaar eerder. De Italiaanse bank plukte de vruchten van zijn sterkere inzet op producten met een relatief hoge marge. Hierdoor is topman Carlo Messina in staat om aan zijn eerdere dividendbelofte te voldoen. Intesa Sanpaolo laat via zijn dividend 80 procent van de nettowinst terugvloeien naar de aandeelhouders.

Onder de streep bleef 4,2 miljard euro over, van een jaarwinst van 4,1 miljard euro in 2018. Er was wel sprake van een zwakkere eindejaarsperiode. In het vierde kwartaal bedroeg het nettoresultaat 872 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder ging het nog om circa 1 miljard euro. Het resultaat was niettemin beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Onder meer de inkomsten uit commissies gingen omhoog.

Messina werkt eraan de baten van Intesa Sanpaolo te stuwen door extra in te zetten op goed presterende activiteiten, zoals vermogensbeheer. Tegenvallende ontwikkelingen van de Italiaanse economie en een ongunstig renteklimaat zorgen ervoor dat de inkomsten met kredieten de laatste tijd juist onder druk staan. De bank bevestigde verder zijn streven om over het nieuwe jaar 75 procent van de winst als dividend uit te keren.