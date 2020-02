Olieprijzen en afschrijving raken ConocoPhilips

Gepubliceerd op | Views: 182

HOUSTON (AFN) - Olie- en gasconcern ConocoPhilips heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een lagere winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. De onderneming kampte met lagere prijzen voor olie en produceerde minder. Daarnaast deed het Amerikaanse bedrijf een afschrijving op een olieveld dat het wil verkopen.

ConocoPhilips boekte een nettowinst van 700 miljoen dollar, tegenover 1,9 miljard dollar een jaar eerder. De productie van het concern zakte in de laatste drie maanden tot het equivalent van net geen 1,3 miljoen vaten per dag, als de resultaten in het door burgertwisten getroffen Libië niet worden meegerekend. De dagelijkse productie ligt daarmee 24.000 vaten lager dan dezelfde periode vorig jaar.

Topman Ryan Lance van het olieconcern spreekt niettemin van een sterk jaar dat achter de rug is. Het bedrijf gaat aandeelhouders dan ook belonen. ConocoPhilips breidt zijn lopende aandeleninkoopprogramma uit met 10 miljard dollar, waarmee het bedrijf voor in totaal 25 miljard dollar aan eigen aandelen gaat kopen.