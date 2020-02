'Winst ING onder druk door lage rente'

Gepubliceerd op | Views: 2.769 | Onderwerpen: rente

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft in vierde kwartaal onder druk van de lage rente waarschijnlijk minder winst in de boeken gezet. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten gepolst door persbureau Bloomberg. Over heel vorig jaar komt het resultaat volgens hen ook lager uit. De bank presenteert zijn kwartaal- en jaarcijfers donderdag voorbeurs.

Het verdienmodel in de bankensector staat al langer onder druk door de aanhoudend lage rente, en de afzwakkende economische groei. In het derde kwartaal slaagde ING er nog in om het ongunstige renteklimaat te weerstaan. Toen werden de rentebaten licht opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Het lukte de bank bijvoorbeeld om bij hypotheken "gezonde marges" te rekenen.

Maar de rente blijft laag en zicht op een hogere rente is er nog lang niet. ING kondigde onlangs een negatieve spaarrente aan voor klanten met rekeningen waarop meer dan 1 miljoen euro staat. Voor gewone spaarders, met een bedrag tot 100.000 euro op de rekening, verandert er nog niets. ING koos ervoor om de spaarrente voor deze groep op 0,01 procent te houden. Daarmee volgde ING niet het voorbeeld van rivaal ABN AMRO, die onlangs besloot om voor deze spaarders de rente op nul te zetten.

Seizoenseffecten

Volgens een analist van KBC Securities lijkt het erop dat ING een beduidend zwakker kwartaal achter de rug heeft dan de voorgaande perioden in 2019. Dat heeft voor een deel met seizoenseffecten te maken, maar ook met de rentedruk en oplopende kosten om aan regelgeving te voldoen. De bank is de laatste tijd veel geld kwijt aan het verbeteren van het interne antiwitwasbeleid. Wereldwijd zijn daar duizenden medewerkers mee bezig.

De consensus voor de onderliggende kwartaalbaten bedraagt 4,5 miljard euro, min of meer gelijk aan het vierde kwartaal van 2018. Daarop zal ING waarschijnlijk een nettowinst rapporteren van 1,1 miljard euro, tegen 1,2 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De analisten verwachten over heel 2019 dat de baten met ruim 1 procent zijn vooruitgaan, naar 18,3 miljard euro. De onderliggende jaarwinst komt volgens de prognose uit op 5 miljard euro, wat dik 7 procent minder is dan het bedrag dat in 2018 in de boeken ging.

De aandacht van beleggers gaat waarschijnlijk ook uit naar eventuele opmerkingen over de Poolse mBank. Onlangs waren er mediaberichten dat ING geïnteresseerd zou zijn in een overname van die dochter van het Duitse Commerzbank. Ook is er nog altijd geen opheldering over een voorlopige schikking die ING zou hebben met bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Volgens persbureau Reuters zou ING hier 30 miljoen euro voor moeten neertellen. De bank zelf wilde in december geen commentaar geven op het bericht.