Malaise in winkelstraten Hongkong houdt aan

Of China 'n heel verdeeld land is,is moeilijk te bepalen, vermits er geen verkiezingen zijn. Toch denk ik dat de meeste Chinezen tevreden zijn over hun beleid, gezien waar ze voor pakweg 20 jaar stonden en heden.In de VS zijn er wel verkiezingen, over enkele tijd weten we hoe verdeeld de inwoners daar zullen zijn over het beleid van hun grote roerganger.