'Nog geen herstel Europese postsector'

Gepubliceerd op | Views: 742 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Europese postbedrijven hebben het de voorbij achttien maanden moeilijk gehad, doordat de volumes verstuurde post hard blijven dalen. Daarbij is weinig zicht op herstel, schrijven analisten van Berenberg in een rapport over postbezorgers. Het advies op PostNL blijft niettemin buy bij de marktvorsers.

Het Britse Royal Mail krijgt een afwaardering naar sell van hold. Het bedrijf verkeert in een moeilijke positie om in te spelen op verschuivingen in de sector.

Volgens de analisten blijven de rendementen op kapitaal dalen, omdat vooral pakketbezorging groeit. Dat is een kapitaalintensieve bezigheid die op de marges drukt.

Het aandeel PostNL sloot maandag op 1,65 euro.