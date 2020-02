'RELX zet stap met fraudebestrijding'

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - RELX-dochter LexisNexis heeft een belangrijke stap gezet met het voorkomen van fraude met de overname van Emailage. Volgens kenners van KBC Securities kunnen met de oplossingen van Emailage frauduleuze activiteiten vroegtijdig worden gedetecteerd en daarmee ook financiële verliezen worden voorkomen.

RELX betaalt naar verluidt rond de 500 miljoen dollar voor Emailage, zo weet KBC te melden. Het bedrijf dat in 2012 is opgericht telt 200 werknemers en heeft wereldwijd kantoren. De overname is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen.

KBC wijst erop dat frauduleuze praktijken steeds sneller en verfijnder plaatsvinden. Onder meer de verdere automatisering speelt hier een rol. De mogelijkheden voor bedrijven dit soort fraude tijdig op te sporen worden steeds belangrijker. De deal zal het aanbod van risico-oplossingen bij LexisNexis verbeteren. KBC wijst ook op een studie van Fortune Business Insights, waarin wordt gesteld dat de wereldwijde markt voor fraudeopsporing en -preventie naar verwachting in 2026 zo'n 110 miljard dollar zal bedragen.

De analisten handhaafden hun hold-rating op RELX met een koersdoel van 19,50 euro. Het aandeel RELX noteerde dinsdag in de vroege handel 1 procent hoger 23,97 euro.