Damrak over breed front vooruit

quote: Fat Clemenza schreef op 4 februari 2020 09:39:

Waanzin

Welkom in de wereld van de mega manipulatie van de centrale banken. Ja de beurzen gaan gigantisch stijgen vandaag. Aex zelfs tot ongeveer 606 punten vandaag. Morgen nog een kleine plusje van max 0,5% en dan weet ik het ook niet meer.We leven in een wereld waarbij de schulden posities inmiddels meer dan 3 keer hoger zijn dan alles wat waarde heeft op aarde en stijgende. De schulden zijn inmiddels zes keer joger dan in 2008.De central banken blijven massaal geld pompen in het financieel systeem dat ongelimiteerd geleend word en belegd wordt. Ik noem het de grootste zeepbel ooit in de geschiedenis. Ik weet ook niet wanneer deze zeepbel uiteen spat alleen dat het een keer gebeurd.Het corona virus word genegeerd omdat men denkt dat de centrale banken nog meer geld in het financieel systeem gaat gooien en de rente nog meer verlaagd. Maar dat zet geen zoden aan de dijk en helpt totaal niets aan de gevolgen van zo een virus.Beleggers bliven lenen en blijven aandelen kopen tot dat iemand roept ik heb een alternatief voor aandelen of pensioenfondsen en institutionele beleggers uitstappen en hun winsten nemen. Maar dat is nog niet het geval dus de waanzin van de dag gaat gewoon door vandaag en morgenochtend! Vandaag 606 punten morgen rond de 608.