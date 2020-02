Sony rekent op nog meer winst door sensoren

Gepubliceerd op | Views: 351

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Elektronicaconcern Sony denkt in zijn lopende gebroken boekjaar meer winst te gaan halen. Het bedrijf zag een sterke vraag naar beeldsensoren voor de camera's in mobiele telefoons. Het is al de tweede keer dit boekjaar, dat eind maart eindigt, dat het Japanse bedrijf zijn winstverwachting naar boven bijstelt.

De beeldsensordivisie spint garen bij de trend voor meer camera's per mobiele telefoon. Hoewel het aantal verkochte mobiele telefoons vrijwel gelijk blijft, kan Sony daardoor toch groeien. Daarentegen heeft de PlayStation-divisie het moeilijk nu de vraag naar die spelcomputer terugloopt in afwachting van de PlayStation 5 die eind dit jaar verschijnt.

Sony rekent nu op een operationele winst van 880 miljard yen, omgerekend ongeveer 7,3 miljard euro. In oktober verwachtte Sony nog dat die winst op 840 miljard yen uit zou komen. Het Japanse bedrijf wil een dividend uitkeren van 45 yen per aandeel, tegen 35 yen per aandeel eind vorig jaar.