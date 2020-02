Chinese beurzen veren op na koersval

Gepubliceerd op | Views: 2.340 | Onderwerpen: China

TOKIO (AFN) - De Chinese beurzen veerden dinsdag wat op na de koersval een dag eerder. Ook de andere Aziatische beurzen gingen vooruit. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China scherp in de gaten. Het dodental in China is inmiddels gestegen naar 425 mensen en het aantal besmettingen is opgelopen tot ruim 20.000. Hongkong meldde de eerste dode van het coronavirus in de stad. Het is het tweede sterfgeval van het virus buiten China. Eerder overleed een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd aan het virus.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus en de beurs in Shenzhen won 2,9 procent. De Chinese beurzen kelderden maandag rond de 8 procent op de eerste handelsdag na de verlengde vakantieperiode. De Chinese centrale bank heeft miljarden in de economie gepompt en de rentetarieven voor bedrijfsleningen teruggeschroefd om de economische impact van het coronavirus te verminderen en analisten verwachten dat de bank nog meer stimuleringsmaatregelen zal nemen.

In Hongkong, waar de autoriteiten de meeste grensovergangen met de rest van China hebben gesloten, dikte de Hang Seng-index 1,1 procent aan. De Chinese internetbedrijven Tencent en Alibaba wonnen respectievelijk 2,2 en 3,2 procent. De Chinese casinobedrijven stonden daarentegen onder druk na berichten dat de casino's in Macau mogelijk twee weken dicht zullen blijven.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 23084,59 punten. De Kospi in Seoul kreeg er 1,8 procent bij. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,4 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten op 0,75 procent.