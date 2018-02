Weer drukke cijferweek op beurzen

Als ik alle reacties zo eens lees op de forums lijkt het of jullie allemaal (multi) miljonair zijn. Van doemdenkers tot wishfull thinkers en dan uiteraard ook nog degenen die anderen niet, maar dan ook totaal niet in hun waarde kunnen laten.

Aandelenmarkten, obligatiemarkten, valutamarkten etc. zijn niet, maar dan ook geheel niet te voorspellen. iedereen heeft zo zijn eigen ideeen en visies.

Belangrijk is te lezen, lezen en nog eens lezen, alles wat je maar voorhanden hebt, en daaruit je eigen conclusies trekken. (en daarnaar handelen.) Verder zijn er enkele goeie (docu) films die je een wellicht andere kijk op de "markten" geven. The Big Short, Margin Call en The inside job.

Velen weten m.i. niet eens meer wat echt beleggen is. Speculeren is een betere benaming voor veel mensen die maar lukraak wat kopen omdat het "hot" is.

Bedenk in elk geval dit: De particulier is uiteindelijk de "bag holder"



Allen veel succes met jullie transacties. (long of short).