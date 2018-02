Banken VS: geen koop bitcoin met creditcard

Deze actie van banken zat er al lang aan te komen. Voor mij een mooi signaal dat ze Bitcoin serieus nemen als bedreiging. Ook een totaal verbod op cryptomunten zie ik op korte termijn in alle angstige landen. Net als het verbod op goud zoals in 1933, wat wij ons vandaag de dag niet kunnen voorstellen.



Inmiddels weten we wel dat veel regelgeving steeds strenger wordt door de bestrijding van de (zogenaamde) terroristen, fraudeurs en witwassers. Zaai eerst flinke angst, dan verkoopt het wondermiddel beter. De bangmaakverhalen om de duimschroeven verder aan te draaien worden een stuk minder effectief merk ik op.



Inmiddels heb ik alle bangmaakverhalen al gehoord, en ben ik benieuwd wat de volgende actie is van banken die gaat komen. De angstige mensen hebben nog nooit durven te investeren in Bitcoin en andere cryptomunten. Die blijven heilig geloven in de bangmaakverhalen.



In mijn beleving hebben alle banken en overheden allang door dat veel cryptomunten vele malen effieciënter en goedkoper werken dan de Euro en USD bijelkaar opgeteld. Het is net water. Dat stroomt ook altijd naar het laagste punt. Het is daarom voor mij allang niet meer de vraag OF de cryptomunt (en blockchain) dooorbreekt, maar eerder wanneer.



We gaan een wereld in waarbij de derde tussenpersoon, die voor aanvullend vertrouwen zorgt, simpelweg er tussenuit wordt gehaald. De blockchain maakt dit mogelijk. En in Nederland leven wij in een maatschappij dat de meesten zich dat nu niet kunnen voorstellen.



We kunnen beter deze technologie omarmen, dan verbieden. Het gaat een hoop efficiëntie geven. In alle sectoren, ook voor de banken. Het is eigenlijk gek dat banken werken aan een eigen munt, terwijl ze de aanschaf van de bestaande munten via creditcards verbieden.