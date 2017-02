Old Mutual kleiner in Delta Lloyd

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Old Mutual heeft zijn belang in Delta Lloyd verkleind. Dat bleek zaterdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Old Mutual heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 2,91 procent in de verzekeraar. Dat was eerder nog 4,93 procent, zo valt op te maken uit de archieven van de toezichthouder.