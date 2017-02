Order in Pakistan voor Fugro

Gepubliceerd op | Views: 130

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft een opdracht gekregen in Pakistan. Het tweejarige project heeft een waarde van 10 miljoen euro.

Fugro gaat in Punjab, de op een na grootste provincie van het land, aan de slag. De order, die een looptijd heeft van twee jaar, omvat de exploratie van ijzererts en andere mineralen en grondstoffen. Het programma ,,zal uitmonden in een gedetailleerde schatting van de metalendeposito's in Punjab´', aldus Fugro.