'Avantium in startblokken voor beursgang'

AMSTERDAM (AFN) - Het Nederlandse chemiebedrijf Avantium staat in de startblokken om een beursgang aan te kondigen. Dat meldde het Financieele Dagblad zaterdag op basis van ingewijden. Naar verluidt mikt het concern op een dubbele notering in Amsterdam en Brussel.

De opbrengst van de beursgang is bedoeld voor een nieuwe fabriek die Avantium samen met het Duitse chemieconcern BASF gaat bouwen in de haven van Antwerpen. De fabriek zou 250 miljoen à 300 miljoen euro kosten. Avantium wil meer dan 100 miljoen euro ophalen bij beleggers, aldus de krant.

Avantium is een spin-off van Shell en heeft een aantal procedés ontwikkeld voor de productie van biologische bouwstenen voor plastics, met suikers als voornaamste grondstof. Avantium is voor een deel in handen van ING, Coca-Cola en Danone. Verder hebben verschillende durfinvesteerders een belang in het bedrijf dat in 2000 werd losgekoppeld van Shell.