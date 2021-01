Loonsverhoging in nieuwe cao voor personeel Holland Casino

DEN HAAG (ANP) - Het personeel van Holland Casino krijgt in oktober een loonsverhoging van 1,5 procent. In maart volgend jaar krijgen ze bovendien een eenmalige uitkering ter waarde van 0,75 procent van hun loon, kwamen het gokbedrijf en vakbonden FNV en De Unie overeen.

Behalve de afspraken over loon, zijn er ook nieuwe akkoorden bereikt over zaken als pensioenen en verbetering van de roosters. De nieuwe cao ging begin dit jaar in en loopt tot en met eind mei 2022.

Holland Casino en de vakbonden zijn het ook eens geworden over een vrijwillige vertrekregeling en een plaatsmakersregeling. Daarmee moeten zo veel mogelijk gedwongen ontslagen worden voorkomen bij de aanstaande reorganisatie. Die kondigde Holland Casino, dat al maanden dicht is vanwege de coronacrisis, vorige maand aan. Hoeveel banen er precies verdwijnen is nog altijd niet bekend. Er werken zo'n 4000 mensen bij Holland Casino.