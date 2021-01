Schiphol wil 'gecontroleerd herstel' na coronacrisis

Het lijkt mij dat ze natuurlijk bedoelen, dat het taxieen de helft minder brandstof gaat kosten,zit ons shelletje vooraan op het vinkentouw om voor schonere brandstof te gaan zorgen, dan mag hij morgen wel als een raket naar boven schieten, vandaag leek hij wel op zo'n kim raket,hij plonste uiteindelijk in de min oceaan!!

Voor de rest was de start zeer veel belovend, het is dat vriendje Trump nog een negatieve stuiptrekking had, dat bedierf de pret richting half 6 toch wel wat, maar als we deze trend dit jaar gaan doorzetten, wordt het wel hele dikke pret, maar ja; er is natuurlijk dat spreekwoord over die ene zwaluw, leuk is zo'n start in ieder geval!!