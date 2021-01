Schiphol wil 'gecontroleerd herstel' na coronacrisis

AMSTERDAM (ANP) - Na de coronacrisis wil Schiphol naar eigen zeggen "gecontroleerd werken aan het herstel". In de online nieuwjaarsbijeenkomst benadrukte Schiphol-topman Dick Benschop dat duurzaamheid, verbinding en digitalisering daarbij belangrijk zijn.

Schiphol wil niet nog een keer de fout maken die na de financiële crisis van 2008 is gemaakt. De groei ging toen te hard en had ongewenste gevolgen voor de omgeving, zo staat in het al eerder gepresenteerde manifest ‘Building Back Better’. "Daarom is nu gecontroleerd herstel nodig: een gematigd, stapsgewijs herstel terwijl we door blijven werken aan hinderbeperking, leefomgeving en duurzaamheid."

In 2020 verwerkte Schiphol 71 procent minder reizigers. Het aantal vliegbewegingen daalde met 54 procent. Volgens Benschop zal het waarschijnlijk nog jaren duren voordat de passagiersniveaus weer echt zijn hersteld. Toch is hij door de vaccins ook hoopvol en verwacht hij dat Schiphol een essentiële rol houdt als "netwerk van verbindingen in de lucht".

Belangrijke netwerken

KLM-topman Pieter Elbers wees er in de nieuwjaarsbijeenkomst op dat Schiphol en KLM juist ook tijdens de coronacrisis hele belangrijke netwerken zijn die zorgen voor repatriëring van Nederlanders, toevoer van vracht en de wereld met elkaar verbonden houdt. Hij gelooft daarom dat deze netwerken na de crisis snel weer aan kracht winnen.

Wat betreft duurzaamheid "zijn we over de volle breedte bezig", aldus Benschop. Allereerst door het stimuleren van stillere en schonere vliegtuigen. De topman gelooft erin dat duurzame brandstoffen uiteindelijk de oplossing zijn, hoewel dat nog een tijd kan duren.

Taxibot

In de bijeenkomst werd verder de ‘taxibot’ gepresenteerd waarmee vliegtuigen duurzaam naar de startbaan worden getaxied. Daarmee wordt voor ruim de helft aan brandstof bespaard. Hoewel dit mondiaal een marginale rol speelt, is het een voorbeeld van een duurzame verandering, aldus Benschop.

Het ‘gecontroleerde herstel’ gaat ook over ‘minder hinder’ voor de bewoners dichtbij Schiphol. Het Rijk, de provincie en Schiphol gaan bijdragen aan het toegezegde leefomgevingsfonds. Met dit fonds zal bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in de isolatie van woningen. Verder is er een Notify-app waarmee Schiphol omwonenden een 24 uurs-voorspelling geeft voor het vliegverkeer.

De delegatieleider van de Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS), Matt Poelmans, noemt het manifest echter "teleurstellend en misleidend". "Benschop komt met oude plannen zoals stillere vliegtuigen, isolatie en het omgevingsfonds. Die bieden omwonenden geen oplossing tegen de aanslag op hun gezondheid en de aantasting van hun leefomgeving."