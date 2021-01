Europese beurzen duidelijk omhoog op eerste handelsdag 2021

quote: createmonnie schreef op 4 januari 2021 18:50:

Het pad voor morgen is ook duidelijk en wel duidelijk omlaag.

Het pad voor morgen is ook duidelijk en wel duidelijk omlaag.

Eén dagje omlaag om dan weer 10 dagen te kunnen stijgen op hoop, stimulus, lage rentes, fomo, tina, beter dan verwachte macros, vaccinnieuws,... You name it