Europese beurzen duidelijk omhoog op eerste handelsdag 2021

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag flink gestegen op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar. De in veel landen gestarte vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus zorgen voor wat optimisme. Beleggers hopen dat de economie daardoor kan herstellen en lieten hun goede zin niet volledig verpesten door berichten over langere of strengere lockdowns. De lagere koersen op Wall Street drukten wel wat op de koersen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent hoger op 631,03 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 942,66 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,1 procent. Het sentiment werd hier wat gedrukt door berichten dat de Duitse lockdown met drie weken verlengd zal worden tot het einde van januari. De beurs in Parijs eindigde met een plus van 0,7 procent.

Londen steeg 1,7 procent op de eerste handelsdag na het einde van de overgangsperiode als gevolg van de brexit. In het Verenigd Koninkrijk is de eerste Brit ingeënt met het vaccin van AstraZeneca en Oxford. De Britten namen vorige maand al het vaccin van Pfizer en BioNtech in gebruik. Wel maakt premier Boris Johnson later op de avond naar verwachting een nieuwe lockdown bekend voor Engeland. Schotland besloot daar al toe.

ArcelorMittal

Staalmaker ArcelorMittal (plus 4,4 procent) was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak, dankzij de sterke industriecijfers. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de hekkensluiter met een min van 5,2 procent.

Ahold Delhaize steeg 2,9 procent. Het supermarktconcern, dat afgelopen jaar flink heeft geprofiteerd van de coronacrisis, startte met de eerder aangekondigde inkoop van 1 miljard euro aan eigen aandelen. Unilever daalde 0,3 procent na de verkoop van de pastasauzen en pesto's van Bertolli. Eerder deed Unilever de olijfolie en margarine die het onder die naam verkocht al van de hand.

JDE Peet's

Bij de middelgrote bedrijven verloor JDE Peet's 4,9 procent. Het koffie- en theebedrijf zal langere lockdowns merken in zijn omzet.

Aandeelhouders van Peugeot-maker PSA (plus 1,7 procent) en Fiat Chrysler (plus 1,5 procent) gaven hun goedkeuring voor de fusie van de twee bedrijven. Die kan nog deze maand worden afgerond. Reisorganisatie TUI steeg 2,7 procent in Frankfurt. Het bedrijf is hoopvol gestemd over het zomerseizoen van 2021.

Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper en werd voor 47,64 dollar per vat verhandeld. Brent-olie werd 1,4 procent minder waard op 51,08 dollar per vat. De euro was 1,2255 dollar waard, tegen 1,2222 dollar op de laatste dag van 2020.