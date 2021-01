'Even adempauze voor meeste pensioenfondsen'

ROTTERDAM (ANP) - De meeste Nederlandse pensioenfondsen zullen hun pensioenen dit jaar niet hoeven te korten. De financiële positie ging in december niet achteruit, waardoor de pensioenfondsen nu even adempauze hebben, stelt onderzoeksbureau Aon dat maandelijks berekent hoe de pensioenfondsen ervoor staan.

Terugkijkend was 2020 een "mager beleggingsjaar". Door de uitbraak van het coronavirus zakten de beurskoersen in maart ver weg. Dat verloren terrein werd in de loop van het jaar wel weer goedgemaakt, maar de aanhoudende lage rente zorgde er desondanks voor dat de dekkingsgraad gemiddeld afnam.

Het herstel op de aandelenmarkten hielp de meeste pensioenfondsen naar een dekkingsgraad die eind vorig jaar boven de 90 procent lag. Dat was het minimum om niet te hoeven korten. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over het afgelopen jaar, kwam uit op 100 procent. Dat betekent dat er 1 euro in kas zit voor iedere euro die een fonds aan pensioenverplichtingen heeft.

Voor dit jaar zijn de pensioenfondsen nog niet uit de problemen, stelt Aon. Eind dit jaar moet de dekkingsgraad op 95 procent liggen om pensioenkortingen in 2022 te voorkomen.