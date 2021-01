Urenlange storing berichtendienst Slack opgelost

SAN FRANCISCO (ANP) - De wereldwijde storing bij zakelijke berichtendienst Slack is volgens het bedrijf verholpen. Gebruikers van de dienst, waarvan veel bedrijven gebruikmaken, konden zo'n vijf uur lang geen berichten lezen of helemaal niet inloggen. Het bedrijf zegt dat er nog wel problemen zijn bij enkele ondersteunende diensten zoals de koppeling met kalender-apps en notificaties via e-mail.

Slack is een grote speler op de zakelijke markt en veel mensen zijn dan ook voor de communicatie met hun collega's aangewezen op de dienst, nu er door het coronavirus veel wordt thuisgewerkt. De grote storing trof het bedrijf rond het moment dat bedrijven aan de Amerikaanse oostkust aan de slag gingen na het nieuwjaarsweekend.

Ondanks de sterke positie werd Slack tijdens de coronaperiode wel voorbijgestreefd door videodiensten als Zoom en gecombineerde video- en chatdiensten zoals die van Microsoft en Google. Het bedrijf kondigde begin december aan dat het wordt overgenomen door Salesforce, dat cloudsoftware maakt voor klantenbeheer.