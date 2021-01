Verdwijning Alibaba-topman Jack Ma leidt tot speculaties

Hij is niet de eerste Chinese topman die ineens spoorloos verdwijnt. Moet je bedenken dat de topman van zeg maar Unilever opeens wekenlang spoorloos is. In een normaal land is zoiets totaal ondenkbaar. En nog steeds wemelt het van de lieden die doodleuk gaan beweren dat de Chinese overheid véél betrouwbaarder is dan de gemiddelde Westerse overheid. Want die Chinezen stralen zo lekker veel energie en daadkracht uit. Daadkracht is nogal gemakkelijk als je onderdanen geen rechten hebben.