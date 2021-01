Handel in EU-aandelen in Londen verschuift door brexit

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Dat de Britten nu geen onderdeel zijn van de Europese interne markt is goed merkbaar in de Londense City. Aquis Exchange, het op één na grootste handelsplatform voor Europese aandelen in Londen, zag op de eerste handelsdag bijna al de handel verschuiven van Londen naar de Europese Unie.

Aquis-topman Alasdair Haynes zei maandag tegen Bloomberg dat 99,6 procent van de Europese aandelenhandel naar Parijs verhuisde, waar het platform een nieuwe juridische entiteit oprichtte. "Europa heeft duidelijk de strijd om de eigen aandelenhandel gewonnen", zei hij. Haynes noemde de verschuiving "spectaculair", omdat Groot-Brittannië nu volgens hem zijn zeer sterke positie in de handel in Europese aandelen in Londen verliest.

De Londense City verloor zijn rechten op toegang tot de interne markt op 31 december en de EU heeft investeerders binnen de landenunie niet toegestaan om te handelen in aandelen van bedrijven als Airbus en BNP Paribas vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Haynes denkt dat Groot-Brittannië zijn regels zal aanpassen om partijen als investeerders en uitgevers van aandelen naar de Britse markt te lokken. Het land zal niet noodzakelijkerwijs de handel in EU-aandelen in Londen mogelijk maken, verwacht de topman.