Vooralsnog geen problemen bij vervoer naar Verenigd Koninkrijk

DEN HAAG (ANP) - Vervoerdersorganisaties merken nog geen opvallende veranderingen in het transport van goederen naar het Verenigd Koninkrijk op de eerste normale werkdag sinds het Britse vertrek uit de interne Europese markt. De problemen die er zijn, sinds transportbedrijven aan douaneformaliteiten moeten voldoen, zijn kleinschalig en snel op te lossen.

TLN zegt dat de processen over het algemeen prima verlopen, aldus een woordvoerder. Er zijn wat kleine verstoringen, zoals vrachtwagens die niet meekunnen omdat ze onvoorbereid zijn of geen keuringen van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) hebben. TLN krijgt verder weinig vragen van leden. "Dat lijkt in lijn met de relatieve rust en de lage volumes die nu richting het Verenigd Koninkrijk gaan of deze kant op komen." Voor later deze week blijft het afwachten, aldus de woordvoerder.

Evofenedex, de belangenbehartiger van 15.000 logistieke bedrijven in Nederland, verwacht dat de volumes voor met name de verse en bederfelijke waren in de loop van de week zullen aantrekken, maar wijst er ook op dat er nog geen normale transportaantallen zijn in verband met de eerder aangelegde extra voorraden in het Verenigd Koninkrijk. Evofenedex kijkt verder "met argusogen" naar de aanvoer van producten verder uit de EU, zoals Oost-Europa. De brancheorganisatie verwacht met toenemende drukte vooral daar problemen, maar "tot nu toe gaat het vrij rimpelloos en zijn er geen opstoppingen", aldus de woordvoerster. Problemen die zich voordoen gaan vooral over "vinkjes in een formulier", maar dat kon telkens ter plekke opgelost worden.

Geen files

Het Havenbedrijf Rotterdam kende ook een rustige ochtend. "Er zijn geen files, tot nu toe gaat het heel voorspoedig", aldus een woordvoerder. "Vrijdag was de eerste dag met de douaneaangifte, mensen hebben er al aan kunnen wennen." Ook is er vanwege de feestdagen minder vervoer dan normaal. De bezetting op de afvaarten is zoals gebruikelijk. "Dat kan nog per terminal verschillen, de ene is volgeboekt en de ander zit op een capaciteit van 70 procent. Als deze dag verloopt zoals 'ie nu gaat, zijn we tevreden."

De Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) maakt zich wel zorgen over de heffingen die gaan gelden voor producten die niet uit de EU komen, maar wel via de EU worden doorgevoerd, zoals bloemen uit Afrika. "Dat betekent extra documenten", legt VGB-directeur Matthijs Mesken uit. "Hoe ga je aantonen dat de bloemen die je vervoert als oorsprong de EU hebben?" De vereniging is druk bezig om hier duidelijkheid over te krijgen om logistieke vertragingen te voorkomen. "De komende weken wordt het nog wel even schakelen", aldus Meskens.