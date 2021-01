Beurzen flink vooruit op eerste handelsdag 2021

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen lieten maandag flinke winsten zien op de eerste handelsdag van 2021. De vaccinatiecampagnes tegen corona zorgden voor optimisme op de beursvloeren. Beleggers hopen dat de wereldwijde economie verder zal herstellen van de coronacrisis, nu steeds meer landen zijn begonnen met het vaccineren tegen het longvirus. Ook positieve macro-economische cijfers uit China en de eurozone boden steun aan de aandelenhandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent hoger op 635,19 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 949,03 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,7 procent.

Londen dikte 2,6 procent aan. In het Verenigd Koninkrijk is de eerste Brit ingeënt met het vaccin van AstraZeneca en Oxford. De Britten namen vorige maand al het vaccin van Pfizer en BioNtech in gebruik. De Britse premier Johnson neemt naar verwachting later op de dag een besluit over strengere coronamaatregelen in het land. In Duitsland wordt de lockdown verlengd tot eind januari.

Industrie

De industrie in de eurozone, en dan met name in Duitsland, liet in december verder herstel zien. Volgens marktonderzoeker Markit bereikte de bedrijvigheid in de sector afgelopen maand het hoogste niveau sinds mei 2018. Eerder bleek ook dat de activiteit in de Chinese industrie in december opnieuw toenam.

Staalmaker ArcelorMittal (plus 5 procent) was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak, dankzij de sterke industriecijfers. Chipbedrijf ASMI volgde met een winst van 3,8 procent dankzij een positief analistenrapport van Oddo. Ahold Delhaize steeg 2,7 procent. Het supermarktconcern, dat afgelopen jaar flink heeft geprofiteerd van de coronacrisis, startte met de eerder aangekondigde inkoop van 1 miljard euro aan eigen aandelen.

Euro

De Europese oliebedrijven profiteerden van de gestegen olieprijzen. In de AEX behoorde Shell tot de kopgroep met een plus van 2,2 procent. Concurrent BP steeg 3,3 procent in Londen. Handelaren verwachten dat oliekartel OPEC en bondgenoten, die maandag vergaderen, de huidige olieproductie ongewijzigd zullen laten om de prijs te ondersteunen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 49,01 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 52,55 dollar per vat.

In Frankfurt dikte TUI 8 procent aan. De grootste reisorganisatie ter wereld is hoopvol gestemd over het zomerseizoen van 2021. Volgens de Duitse topman Fritz Joussen rekent zijn bedrijf op een "grotendeels normale zomer". In Amsterdam won Air France-KLM 0,9 procent.

De euro was 1,2294 dollar waard, tegen 1,2277 dollar op de laatste dag van 2020.