Amsterdamse beurs start 2021 met stevige winst

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met optimisme begonnen aan 2021. Ook de andere Europese beurzen stonden stevig in het groen. Het nieuwe jaar staat vooral in het teken van de vaccinatiecampagnes tegen corona. Nu steeds meer landen beginnen met het vaccineren tegen het longvirus, hopen beleggers dat de wereldwijde economie verder zal herstellen van de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 632,15 punten. De MidKap klom 1 procent tot 943,71 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent. Londen dikte 1,8 procent aan. In het Verenigd Koninkrijk wordt het vaccinatieprogramma verder opgevoerd en wordt een tweede vaccin in gebruik genomen.

Positieve macro-economische cijfers uit China boden eveneens steun aan de handel. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december opnieuw is toegenomen. De Aziatische beurzen gingen overwegend vooruit dankzij het aanhoudende economische herstel in China. Alleen de beurs in Japan bleef achter door de vrees voor een nieuwe noodtoestand in Tokio vanwege de toenemende coronabesmettingen in de hoofdstad.

Oliebedrijven

De Europese oliebedrijven profiteerden van de gestegen olieprijzen. In de AEX behoorde Shell tot de kopgroep met een plus van 1,9 procent. Handelaren verwachten dat oliekartel OPEC en bondgenoten, die maandag vergaderen, de huidige olieproductie ongewijzigd zullen laten om de prijs te ondersteunen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 49,55 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 53,01 dollar per vat.

Chipbedrijf ASMI (plus 2,8 procent) was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak, dankzij een positief analistenrapport van Oddo. ABN AMRO sloot de rij met een verlies van 1,3 procent. Betaalbedrijf Adyen, de grote winnaar van 2020, bleef ongewijzigd na een adviesverlaging door Citi. Ahold Delhaize steeg 2,1 procent. Het supermarktconcern, dat afgelopen jaar flink heeft geprofiteerd van de coronacrisis, startte met de eerder aangekondigde inkoop van 1 miljard euro aan eigen aandelen.

Euro

TUI klom 5 procent in Frankfurt. Het reisconcern is hoopvol gestemd over het zomerseizoen van 2021, nu de meeste Europese landen zijn begonnen met het vaccineren tegen corona. Volgens de Duitse topman Fritz Joussen rekent zijn bedrijf op een "grotendeels normale zomer".

In Parijs daalde Lagardère 0,9 procent. Het Franse winkel- en uitgeversconglomeraat, dat onder andere Smullers-snackbars op Nederlandse treinstations en kledingwinkels op Schiphol uitbaat, heeft bijna een half miljard euro aan steun gekregen van de Franse overheid.

De euro was 1,2268 dollar waard, tegen 1,2277 dollar op de laatste dag van 2020.