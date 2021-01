Supermarktketen Jumbo verwacht omzet van 10 miljard in 2021

Over de gunfactor vraag ik me af.

Het personeel van Jumbo (La Place en straks ook HEMA) zullen wel een oordeel geven of het echt zo is.

De AH bezorgdienst doet het vele malen beter dan de Jumbo kopie en dan hebben ze ook nog bol.com en spreiding over meerdere landen.

Als beide bedrijven beursgenoteerd zouden zijn dan zou ik toch voor AH kiezen.