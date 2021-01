'Ook Chinese olieconcerns mogelijk van beurzen New York'

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - Grote Chinese oliebedrijven kunnen mogelijk ook worden verwijderd van de aandelenbeurzen in New York, in navolging van drie telecombedrijven uit China. Volgens kenners loopt oliebedrijf CNOOC het meeste risico omdat die op een zwarte lijst is gezet door de Amerikaanse overheid vanwege vermeende nauwe banden met het Chinese leger.

Maar ook PetroChina en Sinopec zouden gevaar lopen omdat de energiesector van cruciaal belang is voor het Chinese leger. De staatsoliebedrijven hebben een hoofdnotering in Hongkong, maar zijn ook verhandelbaar op Wall Street via zogenoemde American Depository Receipts (ADR's).

Vrijdag werd aangekondigd dat de beursuitbater van New York, NYSE, de noteringen van de telecombedrijven China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong gaat beëindigen. Dat doet de beursexploitant op last van de regering-Trump die vorige maand Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven verbood die volgens Washington worden gecontroleerd door of eigendom zijn van het leger in China. Peking heeft aangekondigd met tegenmaatregelen te komen.

Op de beurs in Hongkong gingen de koersen van China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong omlaag op maandag door het nieuws. Ook de aandelen CNOOC en PetroChina stonden onder druk. Sinopec noteerde in Hongkong wel hoger.