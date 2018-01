Ook financiële man weg bij geplaagd Steinhoff

Gepubliceerd op | Views: 741

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Bij de in opspraak geraakte meubelgigant Steinhoff is nu ook de financieel directeur opgestapt. Het is het derde grote vertrek in ongeveer een maand tijd. Het in een boekhoudschandaal verwikkelde Zuid-Afrikaanse bedrijf zag in december al zijn topman en president-commissaris weggaan.

Het gaat nu om Ben La Grange. Zijn taken zullen worden overgenomen door Philip Dieperink. Die werkt al jaren voor Steinhoff en is tevens de financiële man van de Britse tak van het bedrijf. Er zijn ook enkele andere maatregelen aangekondigd om de rust terug te laten keren.

Steinhoff, uitbater van ketens als het Amerikaanse Matress Firm en het Britse Poundland, raakte de laatste tijd steeds dieper in de penarie. Zo werd bekend dat het concern ook een deel van de cijfers over 2015 moet herzien. Eerder leken de onregelmatigheden in de boeken niet verder terug te gaan dan 2016.

De beurskoers van het winkelbedrijf, met wereldwijd zo'n 130.000 medewerkers, raakte vorige maand in een vrije val toen de hele affaire aan het licht kwam. De aankondigingen van donderdag vielen goed bij beleggers. Het aandeel herstelde op de beurs in Frankfurt met zo'n 20 procent.