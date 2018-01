Gisteren had altice er best zin in,maar nu zitten ze zeker een beetje in zak en as,nu de oud finansman geheel van het radar is.

Den overkant knalt eventjes door de 25000 punten,bij ons gaat het ook heel leuk,alleen ben ik behoorlijk vleugellam,want bij de giro,mislukt elke transaktie,als je een order inlegt,klopt alles,tot je op verzenden drukt,dan komt opeens een waanzinnige foutmelding op het scherm,het te verhandelen bedrag word verhonderdvoudigt en daardoor gaat het hele feest niet door,gisteren was dit alzo,vandaag weer,heeft dit met mifit2 te maken? Foei giro,kom eens gauw met een brooker vriendelijke oplossing,schijnbaar hebben velen last van dit probleem,want ze zijn telefonisch,zo goed als onbereikbaar.

Ook adam zet de rally voorzichtig voort,het opnieuw stippen van ing legt hen bepaalt geen windeieren.

Bij shell kunnen die iranieers niet genoeg ruzie maken,hij gaat weer overtuigend voorwaarts.

Het metaal wat de laatste tijd een beetje achter bleef,aperam,doet het vandaag heel leuk,de vraag naar rvs zit stevig in de lift,dat zal wel een steentje bijdragen aan de winst.

Ik was bang voor mijn digitale lieveling,maar de schade lijkt mee te vallen,maar het gaten probleem in de chips lijkt veel groter dan eerst gedacht.

Als we uncle sam na doen,word het nog een leuk slot,die opgaande lijn smaakt goed,vaart wel!!!