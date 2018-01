ArcelorMittal koopt zonnetechnologiebedrijf

Gepubliceerd op | Views: 2.635 | Onderwerpen: staal

BORDEAUX (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal neemt zonnetechnologiebedrijf Exosun over. Een rechtbank in Bordeaux heeft het staalconcern aangewezen om de bezittingen van het Franse bedrijf in te lijven. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Exosun ontwikkelt en verkoopt systemen die zonnepanelen laten draaien om het zonlicht te volgen. Het bedrijf is gevestigd in Martillac in zuidwest Frankrijk en telt 43 medewerkers.