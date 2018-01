Gepubliceerd op | Views: 796

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan donderdag naar verwachting hoger van start. Op Wall Street heerst al de hele week een optimistische stemming en nu mogen beleggers ook nog eens een sterk banencijfer verwerken van loonstrookverwerker ADP. Voor Intel wordt het waarschijnlijk wel een mindere beursdag, wegens technische problemen bij zijn chips.

Processoren van Intel blijken een groot gat in de beveiliging te hebben. Daardoor kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot gevoelige informatie over de gebruikers. De chips zitten in vele miljarden computers en mobiele telefoons wereldwijd. Door geruchten hierover zakte het aandeel Intel woensdag al meer dan 3 procent. Inmiddels heeft het concern de problemen bevestigd. Een vergelijkbaar euvel zou ook spelen bij chips van concurrenten AMD en ARM.

Tesla gaat bij opening waarschijnlijk ook omlaag, wegens vertraging bij de productie van zijn nieuwe Model 3. De maker van elektrische auto's heeft een productiedoelstelling verder voor zich uit moeten schuiven. Tesla denkt nu niet eerder dan halverwege dit jaar 5000 wagens per week te kunnen afleveren van het type. Het gaat om de nieuwe auto die door Tesla in juli is geïntroduceerd als de elektrische auto voor de massa.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in december stevig gegroeid. Volgens ADP kwamen er vorige maand 250.000 banen bij. Dat is aanzienlijk meer dan economen in doorsnee hadden verwacht. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. De kracht van de Amerikaanse banenmarkt speelt doorgaans een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Federal Reserve.

Verder is onder meer zadengigant Monsanto met resultaten naar buiten gekomen. Ook L Brands, het bedrijf achter lingeriemerk Victoria's Secret, en winkelketen JCPenney staan om die reden in de belangstelling.

Winstwaarschuwing

American Express heeft daarnaast een winstwaarschuwing gegeven in verband met de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Die kosten de creditcardmaatschappij in het vierde kwartaal van 2017 zoveel dat over deze periode waarschijnlijk verlies wordt geleden.

Mogelijk wacht Wall Street ook weer een nieuwe mijlpaal. De Dow-Jonesindex staat inmiddels erg dicht bij de 25.000 punten. De graadmeter eindigde woensdag 0,4 procent hoger op 24.922,68 punten. De S&P 500-index ging tijdens de afgelopen sessie al voor het eerst ooit voorbij de 2700 punten. Deze bredere index eindigde 0,6 procent in de plus op 2713,06 punten en de Nasdaq steeg 0,8 procent tot 7065,53 punten.