'Angst voor voorsprong HERE'

Jos Versteeg gaat uit van persberichten, officiële standpunten en harde cijfers. Daarin past deze sombere visie.



Het TT-forum komt met informatie 'tussen de regels door', onbevestigde verwachtingen en onderbuikgevoel en er worden nog altijd gouden bergen voorzien.



Ik persoonlijk denk dat de waarheid in het midden ligt. Ik denk dat Harold zijn kaarten (te) strak tegen de borst houdt en dat er echt nog wel veel in het vat zit. Ik ben wel bang dat de gewone aandeelhouder hier maar beperkt van zal profiteren. Voordat de gouden bergen komen, is de toko al overgedaan aan een hedgefund of hebben de founders een of andere exitstrategie bedacht. Die Harold zit er niet voor de gewone aandeelhouder, dat is duidelijk.



We zullen het zien.