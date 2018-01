'Intel-baas verkocht aandelen na lek chips'

Gepubliceerd op | Views: 2.597

NEW YORK (AFN) - Topman Brian Krzanich van Intel heeft aandelen in zijn bedrijf verkocht nadat hij was ingelicht over twee beveiligingslekken in chips van het concern. De onderzoekers die de lekken vonden, informeerden Intel daarover in juni. De bestuurder verkocht een deel van zijn aandelen in november, voordat deze informatie publiek werd.

Krzanich had de aankoop een maand voor de verkoop ingepland volgens regels van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Die regels zijn er om te zorgen dat topbestuurders niet van handel met voorkennis kunnen worden beschuldigd. Maar ook toen de Intel-topman zijn verkoop plande, wist hij al van de kwetsbaarheden. Na de verkopen heeft Krzanich nog 250.000 aandelen. Dat is het minimum dat hij moet hebben van de chipmaker.

Het bestaan van de lekken Meltdown en Spectre kwam eerder deze week aan het licht. Alleen Intel-chips zijn kwetsbaar voor Meltdown, het lek kan via updates van besturingssystemen worden gedicht. Vrijwel alle computerchips, dus ook chips die door Intel-concurrent AMD zijn gemaakt en alle chips die volgens de ARM-architectuur zijn ontworpen, zijn kwetsbaar voor Spectre.