Dienstensector eurozone groeit iets harder

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de dienstensector van het eurogebied is in december licht gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt kwam uit op een stand van 56,6, iets hoger dan de 56,5 die economen in doorsnee hadden verwacht. Een niveau van 50 of meer duidt op groei. In november stond de inkoopmanagersindex op 56,2.

De Franse dienstensector groeide sterker dan verwacht. In Duitsland groeide de sector juist precies volgens de verwachtingen van economen, maar wel harder dan in november. De Britse graadmeter steeg naar 54,2 waar men rekende op 54.