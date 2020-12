Kleine uitslagen op Wall Street na vaccindomper

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag wisselend gesloten. Tegenvallend nieuws over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech zette het sentiment in de slotfase onder druk. Beleggers op Wall Street hadden het eerder rustig aan gedaan en hielden de ontwikkelingen ronde een steunpakket voor de Amerikaanse economie scherp in de gaten. Ook verwerkten ze wat cijfers over de arbeidsmarkt.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 29.969,52 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent tot 3666,72 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 0,2 procent hoger werd gezet, op 12.377,18 punten.

Farmaceut Pfizer en biotechnoloog BioNTech hebben volgens The Wall Street Journal hun plannen voor het aantal coronavaccins dat ze dit jaar nog kunnen leveren flink moeten bijstellen. Door problemen bij de levering van grondstoffen zouden ze geen 100 miljoen, maar 50 miljoen doses kunnen leveren voor het einde van het jaar. Pfizer verloor 1,7 procent, BioNTech 2 procent.

3M

Industrieel concern 3M, onder meer bekend van Post-it notitieblokjes, kondigde aan 2900 banen te gaan schrappen om zo kosten te besparen. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het personeelsbestand. Het aandeel bewoog nauwelijks.

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines (plus 0,8 procent) waarschuwde dat duizenden banen op de tocht staan. Tot 12 procent van het personeel moet voor zijn baan vrezen.

Bioscoopketens

Bioscoopketens AMC en Cinemark leverden 16 en haast 22 procent in. Filmstudio Warner maakte bekend alle films die het komend jaar uitbrengt in de bioscoop tegelijkertijd naar streamingdienst HBO Max brengt.

Maker van elektrische auto's Tesla steeg 4,3 procent na een adviesverhoging door zakenbank Goldman Sachs. Later deze maand wordt het aandeel Tesla opgenomen in de S&P 500.

De euro was 1,2147 dollar waard, tegenover 1,2150 dollar bij het slot in Europa. De olieprijs steeg nadat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten besloten hadden in januari iets meer olie op te gaan pompen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent meer waard op 45,67 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 48,74 dollar per vat.