Hackers braken in bij uitzender Randstad

DIEMEN (AFN) - Uitzender Randstad is het slachtoffer geworden van hackers. Die zijn de systemen van het bedrijf binnengedrongen en hebben in ieder geval gegevens over de activiteiten van Randstad in de Verenigde Staten, Polen, Italië en Frankrijk in handen gekregen. Een onderzoek naar de volle omgang van de hack loopt nog.

Randstad bemerkte de hack onlangs en schakelde cyberveiligheidsexperts en forensische onderzoekers in om onderzoek te doen naar de hack. Daaruit is naar voren gekomen dat een hackersgroep met de naam Egregor achter de cyberaanval zat. Die groep publiceerde inmiddels een deel van de buitgemaakte gegevens.

Ondanks de hack heeft Randstad gewoon door kunnen werken. Het bedrijf heeft de hack bij toezichthouders en opsporingsdiensten gemeld.