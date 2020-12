OPEC+ gaat iets meer olie produceren vanaf januari

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC en enkele bondgenoten zoals Rusland hebben besloten de olieproductie in januari licht te verhogen. Er mogen vanaf januari dagelijks 500.000 vaten extra worden opgepompt, ondanks dat de vraag naar olie nog altijd onder druk staat door minder vraag als gevolg van de coronacrisis. Maandelijks zal daarna worden gekeken wat er verder moet gebeuren.

Nadat de oliemarkt in maart was ingestort spraken de OPEC en Rusland, ook wel bekend als OPEC+, af dat de olieproductie met 9,7 miljoen vaten per dag zou worden verminderd. De afgelopen maanden werd dat geleidelijk aan alweer iets versoepeld zodat er nu ten opzichte van voor de afspraken 7,7 miljoen vaten per dag minder worden geproduceerd.

Volgens de afspraken uit april zou in januari een verdere versoepeling plaatsvinden. Temidden van een tweede lockdown in grote delen van Europa wilde Saudi-Arabië dat die versoepeling drie maanden vooruit zou worden geschoven. Met name Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten wilden daar niet aan. De nu afgesproken verruiming van de productie is minder groot dan wat oorspronkelijk gepland was.

Door de onenigheid werd de vergadering van de OPEC+ enkele dagen vooruit geschoven. eigenlijk zou die dinsdag plaatsvinden, maar de olieproducerende landen hadden meer tijd nodig om tot een compromis te komen.