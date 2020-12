Moederbedrijf Calvin Klein richt zich op vrijetijdskleding

NEW YORK (AFN) - PVH, het moederbedrijf van onder meer de modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, gaat zich meer richten op comfortabele vrijetijdskleding. Dat zegt topman Emanuel Chirico in een toelichting op de kwartaalcijfers. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn mensen veel meer thuis.

Het Amerikaanse bedrijf verkocht de afgelopen periode 36 procent meer kleding via internet. In het derde kwartaal werd een omzet behaald van ruim 2,1 miljard dollar. Dat is 18 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Tommy Hilfiger deed het met een omzetdaling van ruim 12 procent relatief beter dan Calvin Klein.

De resultaten in het derde kwartaal waren beter dan die van de twee voorgaande kwartalen en ook beter dan het bedrijf had verwacht. Die lijn lijkt in het vierde kwartaal te worden doorgezet, ondanks de heropleving van het coronavirus en de tijdelijke winkelsluitingen in onder meer Europa. "We hebben onze verwachtingen voor de feestdagen in het vierde kwartaal tot nu toe overtroffen, inclusief Singles’ Day in Azië en onze Black Friday-promoties in Noord-Amerika en Europa", aldus Chirico.