BEURZEN Wall Street opent met kleine plussen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York hebben donderdag in de eerste handelsminuten kleine plussen neergezet. Beleggers op Wall Street volgen de ontwikkelingen in Washington rond een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie en verwerken cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Ook wordt informatie gemeld over de Amerikaanse dienstensector.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten 0,3 procent hoger op 29.966 punten. De breed samengestelde S&P500 steeg 0,1 procent tot 3671 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,3 procent hoger gezet, tot 12.387 punten.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer hebben opgeroepen om de gesprekken over extra coronasteun te hervatten. Ook voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve pleitte in het Congres opnieuw voor extra steunmaatregelen.

Uitkeringsaanvragen

Het aantal uitkeringsaanvragen kwam vorige week uit op 712.000 tegen een herziene 787.000 een week eerder. Het is voor het eerst in drie weken dat een daling is te zien.

Industrieel concern 3M, onder meer bekend van Post-it notitieblokjes, kondigde aan 2900 banen te gaan schrappen om zo kosten te besparen vanwege de coronacrisis. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het wereldwijde personeelsbestand aan het einde van vorig jaar. Het aandeel verloor 0,4 procent.

Tesla

Maker van elektrische auto's Tesla steeg 3 procent na een adviesverhoging door zakenbank Goldman Sachs. Later deze maand wordt het aandeel Tesla opgenomen in de S&P 500.

Aan het kwartaalcijferfront is er aandacht voor resultaten van onder meer discountwinkelketen Dollar General (min 2 procent), juweliersketen Signet Jewelers (min 1,9 procent) en supermarktconcern Kroger (min 5 procent).