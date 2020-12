Norwegian Air wil aandelen en vliegtuigen verkopen

OSLO (AFN/RTR) - Norwegian Air wil schulden omzetten in eigen vermogen en vliegtuigen en nieuwe aandelen verkopen in een poging om de coronacrisis te overleven. Dat plan bracht de financieel geplaagde budgetvlieger donderdag naar buiten. De Noorse luchtvaartmaatschappij hoopt met de verkoop van de aandelen 4 miljard Noorse kronen (ongeveer 373 miljoen euro) op te halen.

De maatschappij vroeg onlangs een vorm van faillissementsbescherming aan voor twee dochterondernemingen in Ierland, waar zijn vliegtuigen staan gestald. Met die stap kan de budgetvlieger ingrijpend reorganiseren om de coronacrisis door te komen, terwijl de Ierse rechtbank het bedrijf beschermt tegen schuldeisers. In de tussentijd staat het bedrijf voor de opgave zijn schuldenberg te verkleinen. Het bedrijf hoopt de transformatie naar een levensvatbare luchtvaartmaatschappij eind februari volgend jaar te voltooien.

Norwegian wil de schulden die zijn ontstaan uit vliegtuigaankopen, lease- en obligatieverplichtingen omzetten in aandelen. Het is niet duidelijk hoeveel schuld er precies wordt omgezet. Ook is het nog niet duidelijk hoeveel vliegtuigen het wil gaan verkopen.

Staatssteun

Door vliegtuigen weg te doen en de schuldenlast te verminderen, denkt Norwegian zichzelf weer aantrekkelijk te kunnen maken voor nieuwe aandeelhouders en mogelijk weer financiële steun te kunnen krijgen van de Noorse regering. Begin november weigerde de regering om de luchtvaartmaatschappij nog overheidssteun te geven. Oslo gaf te kennen extra staatssteun aan het luchtvaartbedrijf "onverantwoord gebruik van publiek geld" te vinden.

Slechts 6 van de 140 vliegtuigen van het Norwegian Air zijn momenteel in gebruik. De schulden van de vliegmaatschappij bedroegen eind september ongeveer 6 miljard euro.