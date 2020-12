Prosus koploper in licht hogere AEX

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten eveneens kleine koersuitslagen zien. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus en de extra steunmaatregelen in de Verenigde Staten in de gaten. Daarnaast werd uitgekeken naar de wekelijkse aanvragen van Amerikaanse werkloosheidsuitkeringen, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 612,24 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 906,63 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent. Londen klom 0,2 procent.

In Washington zitten de onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen over de extra steunmaatregelen al maanden vast. Voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Jerome Powell pleitte in het Congres opnieuw voor extra steunmaatregelen om de VS door de coronacrisis te loodsen. Uit het zogeheten Beige Book, een economisch rapport van de Fed, bleek dat het herstel van de Amerikaanse economie stagneert door het toenemende aantal coronabesmettingen.

Prosus

Techinvesteerder Prosus was koploper in de AEX met een winst van 3,8 procent. Chipmachinemaker ASML volgde op afstand met een plus van 1 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 2,7 procent. ING en verzekeraar Aegon moesten het eveneens ontgelden en verloren dik 1 procent.

In de MidKap was fitnessketen Basic-Fit de grootste stijger met een plus van 1,5 procent. Verlichtingsbedrijf Signify en beursintermediair Flow Traders volgden met winsten van rond 1,1 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore sloot de rij met een min van 1,5 procent. Bouwer BAM en biotechnoloog Pharming stonden ook in de staartgroep, met verliezen van rond 0,9 procent.

De euro zette de opmars voort en was 1,2126 dollar waard, tegenover 1,2089 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog. Volgens bronnen lijken oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland dichter bij een akkoord te komen over het verlengen van de productiebeperkingen. De onderhandelingen worden woensdag hervat. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 45,38 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 48,46 dollar per vat.