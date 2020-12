Eerste publieke vlucht met Boeing 737 MAX na vliegverbod

DALLAS (AFN/RTR) - De eerste vlucht met de Boeing 737 MAX waar ook andere passagiers dan toezichthouders of luchtvaartpersoneel aan deelnamen is een feit. Een toestel van het geplaagde vliegtuigtype, dat wegens veiligheidszorgen meer dan anderhalf jaar niet mocht vliegen, heeft in de Verenigde Staten een drie kwartier durende vlucht afgerond met 87 journalisten aan boord.

De vlucht van American Airlines tussen Dallas in Texas en Tulsa in Oklahoma kwam twee weken nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA toestemming gaf om weer te mogen vliegen met de 737 MAX. Dat was sinds maart 2019 verboden, omdat binnen een kort tijdsbestek twee dodelijke crashes met de MAX waren gebeurd. Bij die rampen met vluchten van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines kwamen 346 mensen om het leven.

Na onderzoek bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens onbedoeld naar beneden drukte. In de nasleep van de vliegtuigongelukken kreeg ook toezichthouder FAA scherpe kritiek, omdat de instantie Boeing onvoldoende controleerde en zo de veiligheid van reizigers niet kon garanderen.

Voorafgaand aan de twee rampen was de 737 MAX een van de bestverkopende vliegtuigen van het Amerikaanse Boeing. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen bereiden zich nu voor op de eerste commerciële vluchten met het toestel sinds de opheffing van het vliegverbod. De leveringen van exemplaren die al besteld waren, komt nu ook mondjesmaat weer op gang.