'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag waarschijnlijk vrijwel vlak beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine koersuitslagen te openen. Naast de ontwikkelingen rond het coronavirus gaat de aandacht onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, na het tegenvallende banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond de extra stimuleringsmaatregelen in Washington in de gaten. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer riepen op om de gesprekken over extra coronasteun te hervatten. Ook voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Jerome Powell pleitte in het Amerikaans Congres opnieuw voor extra steunmaatregelen om de VS door de coronacrisis te loodsen.

Uit het zogeheten Beige Book, een rapport van de Fed dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS, bleek dat het herstel van de Amerikaanse economie van de coronacrisis stagneert. Dat komt onder meer door het toenemende aantal coronabesmettingen. Daardoor zijn ondernemers minder optimistisch gestemd over de nabije toekomst.

China

De Chinese economie laat daarentegen verder herstel zien van de coronacrisis. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit nam de bedrijvigheid in de dienstensector van het land in november toe tot het hoogste niveau sinds april 2010.

Op het Damrak zal het aandeel Shell mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Bernstein schroefden hun aanbeveling voor het olie- en gasconcern op.

OPEC

De blik blijft daarnaast gericht op de olieprijzen. Het oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland lijken volgens bronnen dichter bij een akkoord te komen over het verlengen van de productiebeperkingen om daarmee de prijzen te stutten. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 45,02 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 48,04 dollar per vat.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 610,28 punten en de MidKap zakte 0,8 procent tot 905,72 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,5 procent en Parijs bleef ongewijzigd. De Londense FTSE-index steeg 1,2 procent. Wall Street ging overwegend licht vooruit. De Dow-Jonesindex klom 0,2 procent tot 29.883,79 punten. De brede S&P 500 won ook 0,2 procent en tikte een nieuwe recordstand aan. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro zette de opmars voort en was 1,2118 dollar waard, tegenover 1,2089 dollar een dag eerder.