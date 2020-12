Congres VS stemt in met strenger boekenonderzoek Chinese firma's

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Chinese bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten als Baidu en Alibaba verliezen mogelijk hun plek aan de beurs als Amerikaanse regelgevers geen toegang krijgen tot de boekhouding. Na de Senaat heeft nu ook het Huis van Afgevaardigden ingestemd met een aanscherping van de regels. Het is nu aan president Donald Trump om zijn handtekening onder het wetsvoorstel te zetten.

De wetgeving voorziet in een gewenningsperiode. Eventuele straffen worden pas opgelegd als drie jaar lang niet aan de regels wordt voldaan. Met de wet intensiveert Washington zijn onderzoek naar banden die Chinese bedrijven hebben met Peking. Senator John Kennedy benadrukte tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat het gevaarlijk is dat Chinese bedrijven de regels waar Amerikaanse bedrijven aan moeten voldoen mogen negeren.

Naast de verplichting om Amerikanen de boeken te laten controleren willen de VS ook weten of de bedrijven onder overheidstoezicht staan. Peking stelde fel gekant te zijn tegen het politiseren van beursregelgeving. De Chinese regering wil ook snel in gesprek over de kwestie.

Toezicht

Chinese bedrijven zijn al jaren afhankelijk van toegang naar de Amerikaanse kapitaalmarkten. En dan in het bijzonder naar dollarfinancieringen die als cruciaal worden gezien. Nu is het nog zo dat Chinese bedrijven die in de VS naar beurs gaan nog niet door Amerikaanse accountants worden gecontroleerd. Dit omdat Peking daar geen toestemming voor geeft.

Het toezicht op de accountants in de VS gebeurt door een speciale waakhond, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Deze werd opgericht in de nasleep van het boekhoudschandaal rond energiegigant Enron bijna 20 jaar geleden. De ondergang van Enron in 2001 staat te boek als het grootste bedrijfsfaillissement uit de Amerikaanse geschiedenis. China heeft vooralsnog geweigerd om de PCAOB de boekhouding van bedrijven te laten controleren.