Dienstensector China groeit sterk, weer krimp in Japan

HONGKONG/TOKIO (AFN/RTR) - De dienstensector in China is in november sterk gegroeid, waarmee de Chinese economie verder herstel laat zien van de coronacrisis. In Japan was nog steeds sprake van krimp voor de sector waaronder bijvoorbeeld horeca, detailhandel, toerisme en luchtvaart vallen.

Volgens de marktonderzoekers Caixin en Markit steeg de inkoopmanagersindex voor de Chinese dienstensector, die de bedrijvigheid aangeeft, naar een stand van 57,8 van 56,8 in oktober. Dat is het hoogste niveau sinds april 2010. Een cijfer van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Eerder deze week kwam ook al een sterk cijfer naar buiten over de Chinese industrie. De economie van China, de tweede van de wereld, is sterk aan het herstellen van de crisis en de pandemie en ligt zelfs op koers voor groei over heel 2020.

In Japan blijft de economische activiteit nog onder druk staan door een hernieuwde opleving van het coronavirus, alweer de derde coronagolf die het land treft. De inkoopmanagersindex van Jibun Bank voor de dienstensector kwam voor november uit op 47,8, een fractie hoger dan in oktober. Daarmee is nog altijd sprake van krimp in de belangrijke Japanse dienstensector. Die is goed voor bijna 70 procent van de economie van Japan, de op twee na grootste ter wereld.