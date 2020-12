Nikkei maakt pas op de plaats na rally

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag vrijwel vlak geëindigd. Beleggers deden het rustig aan na de rally in de afgelopen weken. Een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP zorgde voor enige terughoudendheid. De positieve ontwikkelingen rond de coronavaccins en de hoop op meer stimuleringsmaatregelen boden daarbij steun aan de handel. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend kleine winsten zien.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk een fractie hoger op 26.809,37 punten. De Japanse hoofdindex bleef daarmee hangen rond de hoogste stand in meer dan 29 jaar. De belofte van de Japanse regering om de overheidsbestedingen op te schroeven wakkerde de hoop op een verder herstel van de economie aan. Vooral bedrijven die profiteren van een aantrekkende economische groei, zoals vastgoedbedrijven, industriële bedrijven en banken, waren daardoor in trek. Spoorwegbedrijf Central Japan Railway behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 2,7 procent.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,7 procent. Cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit toonden aan dat de activiteit in de Chinese dienstensector in november verder is toegenomen ten opzichte van een maand eerder. In Seoul won de Kospi 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent.