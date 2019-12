Wall Street opnieuw behoorlijk onderuit

Handelsminister Wilbur Ross zei dat nieuwe importheffingen tegen China deze maand waarschijnlijker zijn geworden. Op 15 december beslist het Witte Huis of heffingen op 160 miljard dollar aan goederen uit het Aziatische land van kracht worden.



Bovenstaande bewijst maar weer dat Trump de deal niet voor elkaar kan krijgen. Hij wil de waarheid verdraaien en net doen of het hem niets uitmaakt. Dat hij hint tot na de verkiezingen is niets anders dan een afgang voor hemzelf. Trump die faalt ! En dat is niet te verteren voor een narcist.



Als het Trump niet uitmaakt, waarom zouden dan de heffingen verhoogd moeten worden, wat hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren.