Cidron-eCom stapt in bij FNG

MECHELEN (AFN) - De Luxemburgse investeerder Cidron-eCom stapt in bij kledingwinkelbedrijf FNG. De Luxemburgers schaften afgelopen week een belang van ruim 10 procent van de aandelen in FNG aan, blijkt uit een belangenmelding.

Cidron-eCom kocht een kleine 1,2 miljoen aandelen. Die nam de onderneming over van Stichting Administratiekantoor FNG, die in Amsterdam gevestigd is.