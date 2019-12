Beurs Amsterdam zakt verder weg

Gepubliceerd op | Views: 1.260

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw in het rood gesloten, na de stevige koersval op maandag. Ook elders in Europa was het sentiment overwegend negatief. De handelszorgen laaiden verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat het misschien beter is om te wachten met een handelsdeal met China tot na de presidentsverkiezingen volgend jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent in de min op 582,93 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 867,39 punten. Parijs en Londen verloren tot 1,8 procent. Frankfurt was een positieve uitzondering met een plusje van 0,2 procent.

Randstad (plus 1 procent) behoorde tot de stijgers bij de hoofdfondsen. De uitzender kondigde tijdens een investeerdersdag aan tegen 2021 zeker 120 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Randstad meldde verder dat de prestatie in het laatste kwartaal van dit jaar gelijk is aan de trend van eerder dit jaar en handhaafde de verwachting voor de winstmarge in 2019.

Belastingmaatregel

Sterkste stijger in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een winst van 3 procent. Verzekeraar ASR sloot de rij met een min van 3,7 procent, gevolgd door staalconcern ArcelorMittal dat 3,3 procent inleverde.

In Parijs stonden de Franse luxegoederenverkopers onder druk. Het Witte Huis dreigt onder andere met heffingen van 100 procent op wijn, kaas, champagne en handtassen uit Frankrijk als vergelding voor de 'digitaks' die Frankrijk heeft ingevoerd. Die belastingmaatregel treft vooral grote Amerikaanse techbedrijven. Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) zakte 1,5 procent, Kering daalde 1,9 procent en Hermès verloor 2,5 procent.

Eigen aandelen

In Milaan werd UniCredit 0,5 procent lager gezet. De Italiaanse bank schrapt 8000 banen en sluit zo'n 500 filialen om kosten te besparen. Daarnaast gaat de bank voor 2 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,1087 dollar waard tegen 1,1084 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 56,15 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 61,10 dollar per vat.